Практикующий маркетолог с опытом более 10 лет. Контент, Email, SMM, AdWords, Web, G Suite, Презентации.

Приветствую.

Меня зовут Марина, практикующий маркетолог с опытом более 10 лет .

Есть постоянная работа, но открыта к сверхурочным заданиям в графике по вечерам и выходным.

Чем я могу быть полезна?

Контент-менеджмент

Подготовить и опубликовать контент для сайта. Как для консьюмерских решений, так и для сложных высокотехнологичных.

Оформить ваш текст стилистически, найти и добавить фото иллюстрации максимально подходящие, с высоким качеством и стилем.

Разработать и опубликовать осмысленные отзывы.

Разработать цепочку продающих email писем, текстов для лендинга / сайта.

Просто качественно наполнить ваш веб-ресурс, как с уже готовым текстом, так и без.

Подготовить контент для брошюры, каталога.

Разработаю презентацию с учетом вашей стилистики, если пока нет утвержденного стиля - предложу вариант.

Готова сделать презентацию как с существующим драфтом контента, так и без него.

Порекомендую и настрою аккаунт в одной из систем для рассылок.

Разработаю и настрою цепочку продающих писем, оформлю стилистически.

Проанализирую текущие результаты (если есть), предложу варианты улучшения показателей.

Настрою и запущу соц-сети.

Разработаю контент-план для соц-сетей с учетом анализа существующих результатов и страничек конкурентов.

Открыта к сопровождению соц-сетей.

Готова настроить и запустить платное продвижение в FB+Instagram, LinkedIn и другие

Готова разработать лендинг, многостраничый сайт или Интернет магазин. (есть команда веб-дизайнер и программист)

Также, могу выступить разработчиком ТЗ для вашего программиста.

Открыта к тестированию сайтов / приложений.

Подобрать ключевые слова.

Разработать баннеры.

Настроить аудитории, ремаркетинг.

Проанализировать данные компании, разработать стратегию и план тактических действий по привлечению новых клиентов.

И нестандартное: если вы используете корпоративный Gmail, готова:

Разработать веб-сайт используя инструмент Google Сайты

Провести обучение для ваших сотрудников по использованию инструментов GSuite (Google формы, таблицы, документы, презентации, рисунки, настройка почты и лайфхаки экономящие годы).

И другое, обращайтесь. Рада буду сотрудничеству!