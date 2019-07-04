MKotenok

Марина MKotenok

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Практикующий маркетолог с опытом более 10 лет. Контент, Email, SMM, AdWords, Web, G Suite, Презентации.

Приветствую.

Меня зовут Марина, практикующий маркетолог с опытом более 10 лет

Есть постоянная работа, но открыта к сверхурочным заданиям в графике по вечерам и выходным. 

Чем я могу быть полезна?

Контент-менеджмент

  • Подготовить и опубликовать контент для сайта. Как для консьюмерских решений, так и для сложных высокотехнологичных.
  • Оформить ваш текст стилистически, найти и добавить фото иллюстрации максимально подходящие, с высоким качеством и стилем.
  • Разработать и опубликовать осмысленные отзывы.
  • Разработать цепочку продающих email писем, текстов для лендинга / сайта.
  • Просто качественно наполнить ваш веб-ресурс, как с уже готовым текстом, так и без.
  • Подготовить контент для брошюры, каталога.
Разработать презентацию

  • Разработаю презентацию с учетом вашей стилистики, если пока нет утвержденного стиля - предложу вариант.
  • Готова сделать презентацию как с существующим драфтом контента, так и без него.
Email маркетинг

  • Порекомендую и настрою аккаунт в одной из систем для рассылок.
  • Разработаю и настрою цепочку продающих писем, оформлю стилистически.
  • Проанализирую текущие результаты (если есть), предложу варианты улучшения показателей.
Разработка, запуск и ведение соц сетей (SMM)

  • Настрою и запущу соц-сети.
  • Разработаю контент-план для соц-сетей с учетом анализа существующих результатов и страничек конкурентов.
  • Открыта к сопровождению соц-сетей.
  • Готова настроить и запустить платное продвижение в FB+Instagram, LinkedIn и другие
Разработать веб-сайт

  • Готова разработать лендинг, многостраничый сайт или Интернет магазин. (есть команда веб-дизайнер и программист)
  • Также, могу выступить разработчиком ТЗ для вашего программиста.
  • Открыта к тестированию сайтов / приложений.
Настроить и запустить AdWords

  • Подобрать ключевые слова.
  • Разработать баннеры.
  • Настроить аудитории, ремаркетинг.
Анализ и планирование

Проанализировать данные компании, разработать стратегию и план тактических действий по привлечению новых клиентов. 

И нестандартное: если вы используете корпоративный Gmail, готова:

  • Разработать веб-сайт используя инструмент Google Сайты
  • Провести обучение для ваших сотрудников по использованию инструментов GSuite (Google формы, таблицы, документы, презентации, рисунки, настройка почты и лайфхаки экономящие годы).
И другое, обращайтесь. Рада буду сотрудничеству!