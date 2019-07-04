Практикующий маркетолог с опытом более 10 лет. Контент, Email, SMM, AdWords, Web, G Suite, Презентации.
Приветствую.
Меня зовут Марина, практикующий маркетолог с опытом более 10 лет.
Есть постоянная работа, но открыта к сверхурочным заданиям в графике по вечерам и выходным.
Чем я могу быть полезна?
Контент-менеджмент
- Подготовить и опубликовать контент для сайта. Как для консьюмерских решений, так и для сложных высокотехнологичных.
- Оформить ваш текст стилистически, найти и добавить фото иллюстрации максимально подходящие, с высоким качеством и стилем.
- Разработать и опубликовать осмысленные отзывы.
- Разработать цепочку продающих email писем, текстов для лендинга / сайта.
- Просто качественно наполнить ваш веб-ресурс, как с уже готовым текстом, так и без.
- Подготовить контент для брошюры, каталога.
- Разработаю презентацию с учетом вашей стилистики, если пока нет утвержденного стиля - предложу вариант.
- Готова сделать презентацию как с существующим драфтом контента, так и без него.
- Порекомендую и настрою аккаунт в одной из систем для рассылок.
- Разработаю и настрою цепочку продающих писем, оформлю стилистически.
- Проанализирую текущие результаты (если есть), предложу варианты улучшения показателей.
- Настрою и запущу соц-сети.
- Разработаю контент-план для соц-сетей с учетом анализа существующих результатов и страничек конкурентов.
- Открыта к сопровождению соц-сетей.
- Готова настроить и запустить платное продвижение в FB+Instagram, LinkedIn и другие
- Готова разработать лендинг, многостраничый сайт или Интернет магазин. (есть команда веб-дизайнер и программист)
- Также, могу выступить разработчиком ТЗ для вашего программиста.
- Открыта к тестированию сайтов / приложений.
- Подобрать ключевые слова.
- Разработать баннеры.
- Настроить аудитории, ремаркетинг.
Проанализировать данные компании, разработать стратегию и план тактических действий по привлечению новых клиентов.
И нестандартное: если вы используете корпоративный Gmail, готова:
- Разработать веб-сайт используя инструмент Google Сайты
- Провести обучение для ваших сотрудников по использованию инструментов GSuite (Google формы, таблицы, документы, презентации, рисунки, настройка почты и лайфхаки экономящие годы).