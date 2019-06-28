Ищу копирайтера

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт35 заявок701 просмотр

Доброго времени суток!Ищу копирайтера для написания статей на блог,посвященный красоте.Требования: ответственность, опыт написания подобного материала.Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Своевременная оплата гарантируется.Статьи нужно писать по 15-20 штук в месяц с размером 3000–6000 символов.Дальнейшие детали в личной переписке.

Написание статей
6 лет назад
Rainmaryn
Марина 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров