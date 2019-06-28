Тексты для 16 презентаций

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Завершен6 заявок160 просмотров

Тексты для 16 презентаций по санаториям, согласно оговоренной структуре.

6 лет назад
brus_al
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$200
25 дней
Саш, спасибо за презентации. Всё было супер. Ничего не исправлял. Проверял иногда соответствия, всё сошлось. Не каждый исполнитель может так глубоко копнуть. Спасибо! Обязательно обращусь ещё, если нужны будут тексты. Однозначно рекомендую исполнителя.
Спасибо за интересный заказ и приятное сотрудничество. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг