Тексты для 16 презентаций

Саш, спасибо за презентации. Всё было супер. Ничего не исправлял. Проверял иногда соответствия, всё сошлось. Не каждый исполнитель может так глубоко копнуть. Спасибо! Обязательно обращусь ещё, если нужны будут тексты. Однозначно рекомендую исполнителя.