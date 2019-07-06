Написать 8 статей, строительная тематика

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок247 просмотров

8 уникальных статей. Общий объем 10 000 знак. Опыт, грамотность - обязательна.

Дайте ссылки на ваши работы, в ответ отправлю ТЗ. 

6 лет назад
pmTS
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow
С удовольствием буду заказывать у вас статьи еще. Благодарю за качественную, грамотную и оперативную работу.
Спасибо за интересный заказ, предельно чёткое ТЗ, своевременную оплату и позитивное общение. Рекомендую заказчика:)

Заявки фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад