SEO-тексты для магазина компьютеров

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Закрыт12 заявок218 просмотров

Необходимы SEO-тексты для интернет-магазина компьютерной техники. В заявке укажите, пожалуйста, цену за 1000 символов без пробелов с учетом всех требований.  (Прилагаю ТЗ со списком требований к текстам. Это в ознакомительных целях чтоб Вам было понятнее какого формата ТЗ и подходит ли Вам такое - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfNqlFagSh4fKmXTnY_DPymXPBKyHqdOF8z5VPH0Dlk/edit?usp=sharing)

6 лет назад
Snakepit
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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