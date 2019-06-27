Ищу коопирайтора

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написание статьи на блог посвященный развитию пчёл.В основном нужно будет написать статью по теме пчёл и их болезней, и т.д..Желательно чтобы было понимание и опыт работы или представление.Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем может быть больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.Своевременная оплата гарантируется. ТЗ

обеспечены.Дальнейшие детали в личной переписке.P.S. Ищу копирайтера в рамках обучения в школе интернет-бизнеса А.Борисова - isif-life.comЕсли хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школы и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.Спасибо! Жду ваших предложений.