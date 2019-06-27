Оформить 8 статей для информационного сайта

Требуется выполнить оформление 8 статей для информационного сайта. Объем каждой статьи порядка 8000 знаков. ТЗ включает в себя установление заголовков, прописывание title и description, подбор картинок и пр. Т.е. на входе у вас текстовый файл, на выходе ожидается полноценная статья в WP. Образцы статей, по образу и подобию которых нужно оформлять, будут предложены для каждой статьи. Общее ТЗ прилагается.