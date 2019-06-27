Написание серии статей на блог

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }Здравствуйте друзья. Ищу ответственного и

трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный здоровому образу жизни.

В основном нужно будет писать статьи по темам здоровья, питания, спорта, красоты и т.д. Очень часто нужно будет писать про народные методы лечения. Желательно чтобы было мед.образование или вы хотя

бы разбирались в теме здоровья. Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все

зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

P.S. Ищу копирайтера в рамках обучения в школе интернет-бизнеса А. Борисова - isif-life.com

Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школы и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.

Спасибо! Жду ваших предложений.