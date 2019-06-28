Нужен Company Profile для Interior 

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки153 просмотра

Нужен Company Profile для Interior Design компании. Написать текст с описанием, о том что компания выполняет любые ремонтные-строительные работы с интерьером, изготовлением мебели, ремонт сантехники, кондиционеров, электрики.Официальное название компании Pearl Pool Technical Service LLC.В 

6 лет назад
Narek77
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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