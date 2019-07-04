Нужны отзывы для моделей обуви

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт32 заявки283 просмотра

Нужны отзывы для моделей обуви.

1 отзыв 100-300 знаков без пробелов - 10 руб, оплата на ЯД

Возможно постоянное сотрудничество.

6 лет назад
tauna_17
54 года
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать статью о том как развернуть систему контроля под Ubuntu 18.04

    $30

    Чтобы работадатели закупали ноуты типа таких Делее настраивался EasyWork24 (про это можно не писать особо, есть много статей), но нужно чтобы система раз в 1 минуту делала скрин и отправляла его куда-то в систему, ...

    Ubuntu
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Писать тексты для сайта (фармацевтика)

    Здравствуйте! Нужно писать тексты на медицинскую тематику (лекарства/препараты). Требуется человек, имеющий опыт в этой сфере. Т.З. (пример): Текст длиной примерно в 4000-5000 символов с четким соотношением ключевых слов (в процентах) ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание теста

    Составить тест из 100 вопросов из исходного текста с четырьмя вариантами ответов правильный только 1.  В заданном вопросе не должен быть ответ на другой вопрос. правильный ответ пометить курсивом

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подготовка и постинг комментариев

    Нужно проставить 100 комментариев на сайтах (инфо-сайты, блоги, форумы) по предоставленному списку. Тексты комментариев нужно готовить самостоятельно, отталкиваясь от контента страницы. Основная задача, чтобы в комментарии осталась ссылка на требуемый сайт (не была удалена при ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать отзывы

    Мне нужны отзывы на сайтах авито, тиу. Хотелось бы с интервалом времени.  Направление продаж - электро и КИПИА оборудование

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статьи на тему интернет-маркетинга

    Требуется автор с опытом написания статей на тему интернет-маркетинга (smm, лендинги, контекстная реклама и т.д.). Просьба откликаться только авторов с опытом подобной работы. В заявке указывайте цены и ссылки на свои статьи.

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется написать тексты на сайт

    $100

    Здравствуйте! Завершается разработка нового сайта для сайта салона красоты. И необходимо написать тексты по сайту: заголовки и подзаголовки к страницам, тексты на формах захвата телефоны и эл. адреса, небольшие описания определенных блоков. ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад