Написать статьи на английском языке

Необходимо наполнить сайт контентом на английском языке!

Будет дана тема для каждой статьи (общая тематика – программы для

редактирования видео), огромная просьба, откликнуться только тем, кто

работал в данной теме, и понимает, что такое разные виды редакторов, как

с ними работать, сможет описать их принцип работы, плюсы и преимущества

именно этого редактора.

Нужно строго соблюдать ТЗ, в каждой статье должно (-ен) быть:

- количество знаков в 1 статье – 1500 знаков без пробелов;

- слова или словосочетания, которые нельзя будет использовать определенное количество раз;

- тот список слов, которые обязаны быть использованы в тексте хотя бы 1 раз – не менее 80%;

- по два-три ключа, которые обязательно должны быть в тексте;

- 1-2 гиперссылки на каждые 500 слов;

- строгое соблюдение подзаголовков (2-3) и маркированных списков (2-3);

- проверка по адвего более 90%;

- тошнотность менее 9%;

- вода менее 60%;

- 9 текстов, срок 9.07.2019

И тот, кто все прочел и дошел до этой строчки:

- 1 текст мне нужен уже сегодня!!! 06.07!!!

- оплата за 1 текст 25$, сразу кидаю, после проверки 1 статьи.

ПОЖАЛУЙСТА, чтобы не тратить своё и ваше время, откликайтесь только те, кто действительно в этом шарит!