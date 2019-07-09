Нужны отзывы для моделей обуви. 1 отзыв 100-300 знаков без пробелов - 10 руб, оплата на ЯД Возможно постоянное сотрудничество.
Написать статьи на английском языке
Необходимо наполнить сайт контентом на английском языке!
Будет дана тема для каждой статьи (общая тематика – программы для
редактирования видео), огромная просьба, откликнуться только тем, кто
работал в данной теме, и понимает, что такое разные виды редакторов, как
с ними работать, сможет описать их принцип работы, плюсы и преимущества
именно этого редактора.
Нужно строго соблюдать ТЗ, в каждой статье должно (-ен) быть:
- количество знаков в 1 статье – 1500 знаков без пробелов;
- слова или словосочетания, которые нельзя будет использовать определенное количество раз;
- тот список слов, которые обязаны быть использованы в тексте хотя бы 1 раз – не менее 80%;
- по два-три ключа, которые обязательно должны быть в тексте;
- 1-2 гиперссылки на каждые 500 слов;
- строгое соблюдение подзаголовков (2-3) и маркированных списков (2-3);
- проверка по адвего более 90%;
- тошнотность менее 9%;
- вода менее 60%;
- 9 текстов, срок 9.07.2019
И тот, кто все прочел и дошел до этой строчки:
- 1 текст мне нужен уже сегодня!!! 06.07!!!
- оплата за 1 текст 25$, сразу кидаю, после проверки 1 статьи.
ПОЖАЛУЙСТА, чтобы не тратить своё и ваше время, откликайтесь только те, кто действительно в этом шарит!
Заявки фрилансеров
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