Ищу копирайтера для написания 100 статей на сайт

Здравствуйте друзья. Ищу трудолюбивого и понятливого копирайтера для написания 100 статей на блог посвященный женской тематике. Проект молодой, поэтому требуется энергичный исполнитель ( чтобы это количество статей было написано достаточно быстро, не растягивая) для придания динамики этому проекту.

Необходимо будет написать эти 100 статей по темам, так или иначе связанным с женщинами: женское здоровье, саморазвитие, мода, семья, астрология, кулинария, обустройство дома и пр.

Желательно, чтобы был опыт в этих тематиках.

Плачу 50-60 руб за 1000 знаков.

Своевременную оплату гарантирую.

Статьи нужно писать размером 3000-6000 символов.

Всё остальное опишу и отвечу на ваши вопросы в личной переписке.

Заранее признателен вам за ваш отклик! Ожидаю ваших предложений.