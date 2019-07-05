Ищу копирайтера для написания 100 статей на сайт

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Закрыт31 заявка409 просмотров

Здравствуйте друзья. Ищу трудолюбивого и понятливого копирайтера для написания 100 статей на блог посвященный женской тематике. Проект молодой, поэтому требуется энергичный исполнитель ( чтобы это количество статей было написано достаточно быстро, не растягивая) для придания динамики этому проекту.  

Необходимо будет написать эти 100 статей по темам, так или иначе связанным с женщинами: женское здоровье, саморазвитие, мода, семья, астрология, кулинария, обустройство дома и пр. 

Желательно, чтобы был опыт в этих тематиках. 

Плачу 50-60  руб за 1000 знаков.  

Своевременную оплату   гарантирую. 

Статьи нужно писать  размером 3000-6000 символов. 

Всё остальное опишу и отвечу на ваши вопросы в личной переписке. 

Заранее признателен вам за ваш отклик! Ожидаю ваших предложений.

Написание статей
6 лет назад
shrimov
Егор 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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