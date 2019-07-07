2 Текста для отзыва на тему гадания,предсказаний

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Завершен5 заявок280 просмотров

2 Текста для отзыва на тему гадания,предсказаний

800-1000 знаков.

По оплате 120 р.

6 лет назад
q128857
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Хорошие отзывы,спасибо.
Четкое ТЗ, всегда на связи и своевременная оплата. Была рада сотрудничеству! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад