Нужен копирайтер в теме наружной рекламы

Работающему проекту требуется копирайтер.

Необходимо писать статьи на тему маркетинга, наружной рекламы, и всего что с этим связано. От 20-40р за 1000 символов, по факту за результат. Рассматривается продолжительное сотрудничество!

Приветствуются умения писать продающие тексты и делать из серьезного и пресного информационного материала не очень серьезные, но грамотные и уместные в рамках контекста.