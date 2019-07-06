Нужен копирайтер в теме наружной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
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Работающему проекту требуется копирайтер. 

Необходимо писать статьи на тему маркетинга, наружной рекламы, и всего что с этим связано. От 20-40р за 1000 символов, по факту за результат. Рассматривается продолжительное сотрудничество! 

Приветствуются умения писать продающие тексты и делать из серьезного и пресного информационного материала не очень серьезные, но грамотные и уместные в рамках контекста.

6 лет назад
Bors9
Тёма 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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