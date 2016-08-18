SEO оптимизация от маленьких сайтов, до крупных ИМ

Связь: через ЛС,@mail, Skype/ Возможна связь по телефону.

Всегда найду возможность оперативно ответить на все вопросы,комментарии.

Я гарантирую исключительно индивидуальный подход к каждому проекту. В работе использую только белые методы, причем исключительно самые передовые. Основной упор в оптимизации делаю на:

оптимизация текстов,

мета тегов,

тегов h1-h6,

картинок,

кода,

стилей,

соц. факторов,

вечные качественные ссылки (каждая ссылка - это результат кропотливой ручной моей работы. Ведь 1-2 действительно качественных ссылки - это лучше 10 некачественных),

ссылки (каждая ссылка - это результат кропотливой ручной моей работы. Ведь 1-2 действительно качественных ссылки - это лучше 10 некачественных), микроразметки

и использовании других технических фишек.

Какие услуги я могу предоставить:

Технический аудит сайта;

Анализ конкурентов, юзабилити аудит;

Настройка систем аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрика

Составление семантического ядра;

Внутренняя оптимизация сайта;

Внешняя оптимизация (оценка и корректировка ссылочного профиля, формирования плана наращивания ссылочного веса сайта);

Размещение и написание статей;

Регулярный пересмотр досягаемых результатов и корректировка стратегии продвижения, при необходимости.

КАК РАБОТАЮ:

Работаю на качество.

Четко соблюдаю сроки, так как это важно!

Инициативен и всегда стараюсь подсказать верный путь.

Я люблю то, чем занимаюсь! В моей лице вы получаете не исполнителя, которые делает все по шаблону и ставит проекты на конвейер, а специалиста, которые любит видеть результаты своей работы, именно поэтому каждый проект я воспринимаю, как свой личный.

НЕМНОЖКО О СЕБЕ:

За % от призрачного будущего дохода не работаю.

У вас есть идея и деньги — тогда я помогу ее реализовать и заставить приносить вам прибыль.

Вы оплачиваете мой труд и отдыхаете. Я работаю — Вы наслаждаетесь результатом!

Английский

Постоянно в курсе всего, что происходит в мире SEO, на сайта применяю самые трендовые и полезные фичи.

Опыт сотрудничества с иностранными компаниями в области продвижения и поддержки веб-сайтов.

Сертифицированный специалист Goolge Analytics.

Eсть сертификаты от передовых Академий интернет-маркетинга СПГ.

ОПЛАТА:

Webmoney,Western Union, Приват24, наличные переводы.

КАК СВЯЗАТЬСЯ:

Предоставляю услуги не только по продвижению, но и консультации, и комплексные аудиты.

Прошу обратить внимание:

В портфолио не все проекты, т.к. заносить все туда займет очень много времени. Если есть какие-то вопросы, могу предоставить все в личной переписке.

Я работаю как с Google, так и с Яндекс.

Работал с такими брендами, как:

- Gold24.ru

- Reprod.ru

- Dr-granov.ru

- Allo.ua

- Busfor.ua

- LeroyMerlin.ua

- Sokol.ua

и другие.

Если есть любые вопросы, всегда открыт к диалогу!