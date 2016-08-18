vycheslavua

Вячеслав vycheslavua

 
30 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SEO оптимизация от маленьких сайтов, до крупных ИМ

Связь: через ЛС,@mail, Skype/ Возможна связь по телефону.

Всегда найду возможность оперативно ответить на все вопросы,комментарии.

Я гарантирую исключительно индивидуальный подход к каждому проекту. В работе использую только белые методы, причем исключительно самые передовые. Основной упор в оптимизации делаю на:

  • оптимизация текстов,
  • мета тегов,
  • тегов h1-h6,
  • картинок,
  • кода,
  • стилей,
  • соц. факторов,
  • вечные качественные ссылки (каждая ссылка - это результат кропотливой ручной моей работы. Ведь 1-2 действительно качественных ссылки - это лучше 10 некачественных),
  • микроразметки
  • и использовании других технических фишек.

Какие услуги я могу предоставить:

  • Технический аудит сайта;
  • Анализ конкурентов, юзабилити аудит;
  • Настройка систем аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрика
  • Составление семантического ядра;
  • Внутренняя оптимизация сайта;
  • Внешняя оптимизация (оценка и корректировка ссылочного профиля, формирования плана наращивания ссылочного веса сайта);
  • Размещение и написание статей;
  • Регулярный пересмотр досягаемых результатов и корректировка стратегии продвижения, при необходимости.

КАК РАБОТАЮ:

  • Работаю на качество.
  • Четко соблюдаю сроки, так как это важно!
  • Инициативен и всегда стараюсь подсказать верный путь.
  • Я люблю то, чем занимаюсь! В моей лице вы получаете не исполнителя, которые делает все по шаблону и ставит проекты на конвейер, а специалиста, которые любит видеть результаты своей работы, именно поэтому каждый проект я воспринимаю, как свой личный.

НЕМНОЖКО О СЕБЕ:

  • За % от призрачного будущего дохода не работаю.
  • У вас есть идея и деньги — тогда я помогу ее реализовать и заставить приносить вам прибыль.
  • Вы оплачиваете мой труд и отдыхаете. Я работаю — Вы наслаждаетесь результатом!
  • Английский
  • Постоянно в курсе всего, что происходит в мире SEO, на сайта применяю самые трендовые и полезные фичи.
  • Опыт сотрудничества с иностранными компаниями в области продвижения и поддержки веб-сайтов.
  • Сертифицированный специалист Goolge Analytics.
  • Eсть сертификаты от передовых Академий интернет-маркетинга СПГ.

ОПЛАТА:

Webmoney,Western Union, Приват24, наличные переводы.

КАК СВЯЗАТЬСЯ:

Предоставляю услуги не только по продвижению, но и консультации, и комплексные аудиты.

Прошу обратить внимание:

  • В портфолио не все проекты, т.к. заносить все туда займет очень много времени. Если есть какие-то вопросы, могу предоставить все в личной переписке.
  • Я работаю как с Google, так и с Яндекс.
  • Работал с такими брендами, как:
- Gold.ua

- Gold24.ru

- Reprod.ru

- Dr-granov.ru

- Allo.ua

- Busfor.ua

- LeroyMerlin.ua

- Sokol.ua

и другие.

Если есть любые вопросы, всегда открыт к диалогу!

Написание статейАудит сайтаСемантическое ядроSEO-оптимизация
Портфолио
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Отзывы заказчиков
guest_14755362774986
Россия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$120
10 баллов
7 лет назад
SEO анализ сайта
Внимательный и ответственный подход к заданию, отличная работа, соблюдение сроков. Могу рекомендовать
Четкая постановка задачи, приятное общение, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
16january
Антон 
47 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Продвижение 2х сайтов. Этап 1
Вячеслав опытный, внимательный и вдумчивый специалист. Сделал работы отлично!
Приятно работать! Всегда на связи, задачи четко, коммуникация на высшем уровне. Оплата в сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
$8/час
от $70
#89
Служба поддержки
нет отзывов
от $1
#286
Управление проектами
нет отзывов
от $1
#292