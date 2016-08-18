SEO оптимизация от маленьких сайтов, до крупных ИМ
Связь: через ЛС,@mail, Skype/ Возможна связь по телефону.
Всегда найду возможность оперативно ответить на все вопросы,комментарии.
Я гарантирую исключительно индивидуальный подход к каждому проекту. В работе использую только белые методы, причем исключительно самые передовые. Основной упор в оптимизации делаю на:
- оптимизация текстов,
- мета тегов,
- тегов h1-h6,
- картинок,
- кода,
- стилей,
- соц. факторов,
- вечные качественные ссылки (каждая ссылка - это результат кропотливой ручной моей работы. Ведь 1-2 действительно качественных ссылки - это лучше 10 некачественных),
- микроразметки
- и использовании других технических фишек.
Какие услуги я могу предоставить:
- Технический аудит сайта;
- Анализ конкурентов, юзабилити аудит;
- Настройка систем аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрика
- Составление семантического ядра;
- Внутренняя оптимизация сайта;
- Внешняя оптимизация (оценка и корректировка ссылочного профиля, формирования плана наращивания ссылочного веса сайта);
- Размещение и написание статей;
- Регулярный пересмотр досягаемых результатов и корректировка стратегии продвижения, при необходимости.
КАК РАБОТАЮ:
- Работаю на качество.
- Четко соблюдаю сроки, так как это важно!
- Инициативен и всегда стараюсь подсказать верный путь.
- Я люблю то, чем занимаюсь! В моей лице вы получаете не исполнителя, которые делает все по шаблону и ставит проекты на конвейер, а специалиста, которые любит видеть результаты своей работы, именно поэтому каждый проект я воспринимаю, как свой личный.
НЕМНОЖКО О СЕБЕ:
- За % от призрачного будущего дохода не работаю.
- У вас есть идея и деньги — тогда я помогу ее реализовать и заставить приносить вам прибыль.
- Вы оплачиваете мой труд и отдыхаете. Я работаю — Вы наслаждаетесь результатом!
- Английский
- Постоянно в курсе всего, что происходит в мире SEO, на сайта применяю самые трендовые и полезные фичи.
- Опыт сотрудничества с иностранными компаниями в области продвижения и поддержки веб-сайтов.
- Сертифицированный специалист Goolge Analytics.
- Eсть сертификаты от передовых Академий интернет-маркетинга СПГ.
ОПЛАТА:
Webmoney,Western Union, Приват24, наличные переводы.
КАК СВЯЗАТЬСЯ:
- Email: [email protected]
- Skype : slavchik_15
Прошу обратить внимание:
- В портфолио не все проекты, т.к. заносить все туда займет очень много времени. Если есть какие-то вопросы, могу предоставить все в личной переписке.
- Я работаю как с Google, так и с Яндекс.
- Работал с такими брендами, как:
- Allo.ua
- Sokol.ua
и другие.
Если есть любые вопросы, всегда открыт к диалогу!
Портфолио
- Региональный сайт услуг168 просмотров
- Постоянное сотрудн.: + доход 65%, трафик+на 44%211 просмотров
- С 960 чел в до 2294 чел в НЕДЕЛЮ за 3 мес.264 просмотра
- Новый сайт: с 0 до 1000 в неделю за 4 мес221 просмотр
- Запуск абсолютно нового проекта215 просмотров
- Пересмотр стратегии продвижения проекта204 просмотра
- Внедрение ТЗ206 просмотров
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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
7 лет назад
Внимательный и ответственный подход к заданию, отличная работа, соблюдение сроков. Могу рекомендовать
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, приятное общение, оплата в срок. Рекомендую!
$25
10 баллов
7 лет назад
Вячеслав опытный, внимательный и вдумчивый специалист. Сделал работы отлично!
Ответный отзыв
Приятно работать! Всегда на связи, задачи четко, коммуникация на высшем уровне. Оплата в сроки. Рекомендую!
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
$8/час
от $70
#89
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нет отзывов
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#286
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нет отзывов
от $1
#292