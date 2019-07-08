Нужен копирайтер срочно

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Нужен копирайтер (девушка) для написания эмоционального текста на строительную тематику. Всего 10 текстов по 300-500 знаков, написать до 24:00 сегодня. Оплата 70р/1000 знаков на Яндекс Деньги.

6 лет назад
spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
20 минут назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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