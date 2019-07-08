Подготовка статьи для юриста на тему "Кредитование агробизнеса". Объем материала - до 25000 знаков с пробелами, русский язык.
Нужен копирайтер срочно
Нужен копирайтер (девушка) для написания эмоционального текста на строительную тематику. Всего 10 текстов по 300-500 знаков, написать до 24:00 сегодня. Оплата 70р/1000 знаков на Яндекс Деньги.
Заявки фрилансеров
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