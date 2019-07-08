Подготовка статьи для юриста на тему "Кредитование агробизнеса". Объем материала - до 25000 знаков с пробелами, русский язык.
10 SEO-статей на тему манимейкинга и CPA
Требования к исполнителю:
- Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга;
- Грамотный русский язык;
Требования к текстам:
- Уникальные;
- Отсутствие воды и мусорных сентенций;
- Содержательные;
- Объем – 3-5к символов.
Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, заработок в интернете, партнерские программы. Важно в этом ориентироваться.
Количество необходимых статей – 10.
Ценник – 150 рублей за 1000 символов.
Темы можете предлагать сами, поскольку креативность – отличное качество. Если их нет, предложу сам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Привет. Нужно написать статью на блог по сетевому маркетингу. Цена: 50 руб за 1000 знаков. ТЗ для копирайтера во вложении.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подробное ТЗ в лсЗавершен6 лет назад
Копирайтер для сайта https://crazymonkeyslot.net/ Crazy Monkey. Слот казино Crazy Monkey онлайн прост и понятен в использовании. Он играет как большинство онлайн-слотов NetEnt. Он хорошо организован, со всеми функциями, видимыми на игровом экране. Таблица выплат проста, и остается мало ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо переписать готовые тексты другими слова с сохранением смысловой нагрузки. Тексты в основном короткие (1000 символов). Тематика Цветочный бизнес. Интересует цена и сроки. Начальный обьем 10 000 символовЗавершен6 лет назад
Нужен копирайтер (девушка) для написания эмоционального текста на строительную тематику. Всего 10 текстов по 300-500 знаков, написать до 24:00 сегодня. Оплата 70р/1000 знаков на Яндекс Деньги.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен копирайтер для написания эмоционального текста. Всего 10 текстов по 300-500 знаков, написать до 24:00 сегодня. Оплата 70р/1000 знаков.Завершен6 лет назад
- $1
ТЗ мейкер: создание плана статьи и TDH (title, description, h1). Оплата 30р за задачу. Тек. очередь около 200 задач.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подробное ТЗ в лсЗавершен6 лет назад
- $42
Здравствуйте. Требуется написать 5 статей согласно ТЗ. С примерами статей можно ознакомится здесь: https://nedviga-pro.com/ru/stati.html Статьи 1. Ремонт в счет аренды: основные моменты, 4к збп. 2. Камины в современном доме: что нужно знать?, 3к збп. ...Завершен6 лет назад