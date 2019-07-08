10 SEO-статей на тему манимейкинга и CPA

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Закрыт4 заявки188 просмотров

Требования к исполнителю: 

- Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга; 

- Грамотный русский язык; 

Требования к текстам: 

- Уникальные; 

- Отсутствие воды и мусорных сентенций; 

- Содержательные; 

- Объем – 3-5к символов. 

Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, заработок в интернете, партнерские программы. Важно в этом ориентироваться.

Количество необходимых статей – 10. 

Ценник – 150 рублей за 1000 символов. 

Темы можете предлагать сами, поскольку креативность – отличное качество. Если их нет, предложу сам.

6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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