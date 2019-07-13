Рерайтинг. Необходимо переписать тексты, доугими словами.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен37 заявок465 просмотров

Необходимо переписать готовые тексты другими слова с сохранением смысловой нагрузки. Тексты в основном короткие (1000 символов). Тематика Цветочный бизнес. 

Интересует цена и сроки.

Начальный обьем 10 000 символов

6 лет назад
solovev25
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Хороший, а самое главное грамотный исполнитель! Рекомендую
Все отлично, адекватный заказчик. Оплата в срок, продолжаем работать!

Заявки фрилансеров

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен копирайтер срочно

    Нужен копирайтер (девушка) для написания эмоционального текста на строительную тематику. Всего 10 текстов по 300-500 знаков, написать до 24:00 сегодня. Оплата 70р/1000 знаков на Яндекс Деньги.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Срочно нужен копирайтер

    Нужен копирайтер для написания эмоционального текста. Всего 10 текстов по 300-500 знаков, написать до 24:00 сегодня. Оплата 70р/1000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • ТЗ мейкер

    $1

    ТЗ мейкер: создание плана статьи и TDH (title, description, h1). Оплата 30р за задачу. Тек. очередь около 200 задач.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 5 статей по теме недвижимость

    $42

    Здравствуйте. Требуется написать 5 статей согласно ТЗ. С примерами статей можно ознакомится здесь: https://nedviga-pro.com/ru/stati.html Статьи 1. Ремонт в счет аренды: основные моменты, 4к збп. 2. Камины в современном доме: что нужно знать?, 3к збп. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайт (ремонт котлов)

    Нужен Текст на Главную страницу ~ 2000 знаков: Ремонт и ТО котлов, Промывка котлов и отопления, Замена котлов, Монтаж котельных. От Вас окончательная цена за ТЕКСТ.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен автор для текстов на тему - криптовалют

    Нужен автор, который хорошо разбирается в теме криптовалют и умеет писать хорошие обзоры монет и другие подобные задания. Пишите свои предложения и скидывайте примеры работ. Более детальное ТЗ скину уже после выбора автора. Цена за ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад