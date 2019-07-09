Необходимо перенести 500 объявлений

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт44 заявки497 просмотров

Необходимо перенести 500 объявлений с площадки olx ru на доску объялений avito ru. 

Объявления о продаже различной сотовой электроники от частных лиц и компаний. 

Аккаунты, расходники и материалы предоставлю. 

Дедлайн 2 недели. 

Интересует только ручное размещение, никакой автоматики! 

Работа через безопасную сделку.

6 лет назад
guest_15626922315647
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров