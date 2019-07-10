Привет. Нужно написать статью на блог по сетевому маркетингу. Цена: 50 руб за 1000 знаков. ТЗ для копирайтера во вложении.
Написать статью на образовательный сайт по информатике Системы счислен
Здравствуйте! Необходимо написать статью на образовательный сайт по информатике, на тему: Системы счисления
В тексте обязательно должно присутствовать ключевые фразы:
"Системы счисления" ;
"Числа систем счисления" ;
"Двоичная системы счисления" ;
"Десятичная система счисления" ;
в различных вариациях. (в разных склонениях)
Объем материала от 2000 символов и более.
Обязательным условием является раскрытие темы,то есть нужно как можно подробнее расписать и объяснить ключевые понятия,
привести примеры если это необходимо, и завернуть это как можно более
интереснее (аудитория сайта 18-25)
Обязательно будет проверка на антиплагиат,
Оплата постфактум, то бишь после выполненной работы. Оплата за статью 200 руб.
Если работа будет отличной, то возможно дальнейшее сотрудничество, на написание остальных статей. (Более 100
штук)
Выбранный исполнитель
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