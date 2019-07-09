Необходимо сделать коммерческое предложение для дистрибьюторов

Всем доброго дня!

Необходимо разработать коммерческое предложение для дистрибьюторов и торговых площадок по системам очистки воздуха. КП должно быть выполнено в таком формате, чтобы его потом можно было редактировать.

Наш сайт: comfortair.by

Мы первый поставщик данных систем в Республике Беларусь.

Всего в коммерческом предложении нужно указать 3 модели (все они представлены на сайте в разделе "Продукция").

Подробное описание каждой из этих моделей также можно посмотреть на сайте, нажав кнопку "Информационная брошюра" возле соответствующей модели.

Цены для каждой из моделей и всю необходимую дополнительно информацию, если потребуется, вышлю по Вашему запросу.

Указывайте, пожалуйста срок выполнения работы + стоимость.

Спасибо!