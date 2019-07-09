Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества по написанию цепляющих, интересных и продающих текстов текстов для SMM (описание блюд ресторанов, описание мебели для мебельных салонов и т.д.) от 600 до 1000 символов. Стоимость текста 100 ...
Необходимо сделать коммерческое предложение для дистрибьюторов
Всем доброго дня!
Необходимо разработать коммерческое предложение для дистрибьюторов и торговых площадок по системам очистки воздуха. КП должно быть выполнено в таком формате, чтобы его потом можно было редактировать.
Наш сайт: comfortair.by
Мы первый поставщик данных систем в Республике Беларусь.
Всего в коммерческом предложении нужно указать 3 модели (все они представлены на сайте в разделе "Продукция").
Подробное описание каждой из этих моделей также можно посмотреть на сайте, нажав кнопку "Информационная брошюра" возле соответствующей модели.
Цены для каждой из моделей и всю необходимую дополнительно информацию, если потребуется, вышлю по Вашему запросу.
Указывайте, пожалуйста срок выполнения работы + стоимость.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Копирайтинг19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Привет. Нужно написать статью на блог по сетевому маркетингу. Цена: 50 руб за 1000 знаков. ТЗ для копирайтера во вложении.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $4
Здравствуйте! Необходимо написать статью на образовательный сайт по информатике, на тему: Системы счисления В тексте обязательно должно присутствовать ключевые фразы: "Системы счисления" ; "Числа систем счисления" ; "Двоичная системы ...Завершен6 лет назад
Необходимы авторы на постоянную работу по написанию статей в стиле «5 фактов о чем-то/ком-то». Нужно будет написать текст, проверить корректность их озвучки и подобрать фотографии к по смыслу. В результате системой будет автоматически сгенерирована статья ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
Требуется написать описания для карточек магазина бытовой техники. Размер описания 800-1000 символов. Писать и размещать на сайте. Стоимость 1 карточки - 2$.Завершен6 лет назад
- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ; - Грамотный английский язык (C1, C2) Требования к текстам: - Уникальные; - Отсутствие воды и мусорных сентенций; - Содержательные; ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требования к исполнителю: - Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга; - Грамотный русский язык; Требования к текстам: - Уникальные; - Отсутствие воды и мусорных ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подробное ТЗ в лсЗавершен6 лет назад
Копирайтер для сайта https://crazymonkeyslot.net/ Crazy Monkey. Слот казино Crazy Monkey онлайн прост и понятен в использовании. Он играет как большинство онлайн-слотов NetEnt. Он хорошо организован, со всеми функциями, видимыми на игровом экране. Таблица выплат проста, и остается мало ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо переписать готовые тексты другими слова с сохранением смысловой нагрузки. Тексты в основном короткие (1000 символов). Тематика Цветочный бизнес. Интересует цена и сроки. Начальный обьем 10 000 символовЗавершен6 лет назад