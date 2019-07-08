Копирайтинг текстов для соц сетей

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок273 просмотра

Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества по написанию цепляющих, интересных и продающих текстов текстов для SMM (описание блюд ресторанов, описание мебели для мебельных салонов и т.д.)   

от 600 до 1000 символов.   

Стоимость текста 100 руб

6 лет назад
suncompany
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров