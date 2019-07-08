Копирайтинг текстов для соц сетей

Необходимы авторы на постоянную работу по написанию статей в стиле «5 фактов о чем-то/ком-то». Нужно будет написать текст, проверить корректность их озвучки и подобрать фотографии к по смыслу. В результате системой будет автоматически сгенерирована статья ...