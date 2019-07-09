Копирайтинг - Автомобили

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Закрыт24 заявки260 просмотров

Доброго времени суток.

Ищу копирайтера на долгосрочное сотрудничество.

Необходимо писать небольшие тексты для отзывов (300/500/1000 симв).

Объем - примерно 50 текстов в месяц.

Оплата любым удобным Вам способом после каждого написанного текста.

6 лет назад
iPyc
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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