Написание статей – Копирайтер Рерайтер

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  2. Копирайтинг
Закрыт57 заявок1007 просмотров

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  Написание текстов (Копирайт/Рерайт) согласно ТЗ. Работа на  Wordpress. 

1) Расценки за работу   

Копирайтер  50 руб/1000 знаков. (Поиском текстов занимаетесь Вы самостоятельно из мин. 3 источников). 

В дальнейшем возможно увеличение ставки.  

- Рерайтер – 45 руб/1000 знаков.  В дальнейшем возможно увеличение ставки.  

2) Тема статей: 

- Коммерческие сайты услуг, в основном тема - ремонт, строительство и похожие тематики. 

3) Требования к статьям, основные моменты и условия в работе:  

а) Работа выполняется и проверяется четко согласно ТЗ. 

б) Тексты от 2000 до 5000 знаков (без пробелов) в зависимости от ТЗ 

в) 95-100% уникальность текста  

г) Читабельность – Это не SEO текст, перенасыщенный ключами. Пишем для людей просто и понятно. 

Проверка текста перед сдачей по сервису – главред.. Показатель не ниже 7. Устранить стоп слова и словесный мусор. 

Ориентировочные требования и пожелания к текстам:  

- Наличие заголовков и подзаголовков  

- Наличие списков  

- Внедрение в текст заранее подготовленных в ТЗ ключевых слов. 

- Выделение ключевых фраз жирным. 

- Текст должен быть стилистически грамотным. Проверка на отсутствие стилистических повторов (повторения одинаковых слов в одном или соседних предложениях). Орфография, грамматика и пунктуация согласно правилам русского языка.  Основное  это раскрытие темы качественным образом, чтобы пользователь мог получить детальную информацию, касаемо определённой темы. 

Более подробные требования выдаются в ТЗ. 

ВАЖНО. Предварительно для оценки подготовленности кандидата – выдается небольшое оплачиваемое тестовое задание.  

Предпочтение будут отдаваться авторам, кто занимался написание именно коммерческих текстов и по теме ремонт и стройка. 

WordPressНаписание статей
5 лет назад
mslevkin
Макс 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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