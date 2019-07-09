Уникальные статьи на тему Dota 2 и CS:GO

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Закрыт7 заявок456 просмотров

Для сайта торговой площадки вещей Dota 2 и скинов CS:GO SkinKeen.ru https://skinkeen.ru/ требуются уникальные статьи соответственно на тему игр CS:GO и Dota 2. Если у вас есть опыт, написания статей по данным темам жду ваших предложений.

Вы должны не просто переписать чью-то статью, а конкретно понимать смысл этих игр, как они устроены, чтобы понимать о чем вы пишите.

Оплата договорная. Статьи требуются постоянно. 

Написание статей
6 лет назад
skinkeen
Антон 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров