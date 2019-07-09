ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Написание текстов (Копирайт/Рерайт) согласно ТЗ. Работа на Wordpress. 1) Расценки за работу Копирайтер 50 руб/1000 знаков. (Поиском текстов занимаетесь Вы самостоятельно из мин. 3 источников). В дальнейшем возможно ...
Уникальные статьи на тему Dota 2 и CS:GO
Для сайта торговой площадки вещей Dota 2 и скинов CS:GO SkinKeen.ru https://skinkeen.ru/ требуются уникальные статьи соответственно на тему игр CS:GO и Dota 2. Если у вас есть опыт, написания статей по данным темам жду ваших предложений.
Вы должны не просто переписать чью-то статью, а конкретно понимать смысл этих игр, как они устроены, чтобы понимать о чем вы пишите.
Оплата договорная. Статьи требуются постоянно.
Заявки фрилансеров
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