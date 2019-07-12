Если задание не относится к указанному разделу прошу подсказать в какое направление мне обращаться.

Бесплатное мобильное приложение (социальная сеть). За основу приложения взяли stories (истории), это когда человек опубликовывает фото или короткое видео и оно удаляется через 24 часа. Добавили новый функционал и блокчейн. Переработали взаимодействие пользователя с приложением.

Приложение готовим к запуску в appstore магазине.

Требуется:

Создать ветку на форуме. Выстроить диалог с участниками форума.