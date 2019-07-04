Если задание не относится к указанному разделу прошу подсказать в какое направление мне обращаться. Бесплатное мобильное приложение (социальная сеть). За основу приложения взяли stories (истории), это когда человек опубликовывает фото или короткое видео и ...
- $200Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $160
О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Написана серверная часть API, на языке Python, flask. Нужен с опытом разработки серверной части для мобильных приложений ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $160
О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Серверная часть API готова. Требуется выполнить. 1) Добавить возможность писать текст о себе в аккаунт ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $310
О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Серверная часть API готова. Нужен разработчик для продолжения разработки. Требуется выполнить. 1) Изменить запуск приложения. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $460
О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Написана серверная часть API, на языке Python, flask. Требуется продолжить разработку backend (API). Нужен с опытом разработки серверной части для ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад