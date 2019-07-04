CofonovAI

Александр CofonovAI

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Создать ветку на форуме

    $200

    Если задание не относится к указанному разделу прошу подсказать в какое направление мне обращаться.   Бесплатное мобильное приложение (социальная сеть). За основу приложения взяли stories (истории), это когда человек опубликовывает фото или короткое видео и ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка API. Backend, Python flask №4

    $160

    О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Написана серверная часть API, на языке Python, flask. Нужен с опытом разработки серверной части для мобильных приложений ...

    FlaskiOSLinuxmacOSPython
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • IOS swift разработка приложения №4

    $160

    О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Серверная часть API готова. Требуется выполнить.  1) Добавить возможность писать текст о себе в аккаунт ...

    iOSmacOSSwift
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • IOS swift разработка приложения

    $310

    О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Серверная часть API готова. Нужен разработчик для продолжения разработки.  Требуется выполнить.  1) Изменить запуск приложения. ...

    iOSmacOSSwift
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка API. Backend, Python flask

    $460

    О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Написана серверная часть API, на языке Python, flask. Требуется продолжить разработку backend (API).  Нужен с опытом разработки серверной части для ...

    FlaskiOSLinuxmacOSPython
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    6 лет назад