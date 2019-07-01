Разработка API. Backend, Python flask

О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Написана серверная часть API, на языке Python, flask. Требуется продолжить разработку backend (API).

Нужен с опытом разработки серверной части для мобильных приложений.

Навык использование Frontend для настройки шаблона.

Требуется выполнить:

1) Дублировать (парсить) не большое количество информации с сайта Etherscan в наше приложение через API сайта.

2) Нужно сделать рабочее окно для администратора на сайте. Администратор будет подтверждать или отклонять поступающие заявки с нашего приложения. Заявки будит выстраиваться друг за другом и иметь кнопку подтвердить или отклонить. Работа по Frontend заключается в настройке шаблона.

3) Статистика о посещении приложения пользователями. На сайте в отдельной вкладке требуется

поставить шаблон с графиком для отображения:

-сколько пользователей зарегистрировалось за день, неделю, месяц, год.

-сколько пользователей посетило приложение за день, неделю, месяц, год.

Более подробное ТЗ отправим. Для открытия ТЗ требуется программа Adobe xd, поддержка win 10 или не ниже macOS X v10.12. Если у вас Linux будим пробовать как-то выйти из ситуации.