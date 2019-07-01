Нужно приложение для просмотра графиков врачей через сотовый, запись пациента на приём и его удаление. Серверная часть уже готова надо сделать только клиентскую для Andriod и iOS. общение идет только через SOAP-сообщения. ...
Разработка API. Backend, Python flask
О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Написана серверная часть API, на языке Python, flask. Требуется продолжить разработку backend (API).
Нужен с опытом разработки серверной части для мобильных приложений.
Навык использование Frontend для настройки шаблона.
Требуется выполнить:
1) Дублировать (парсить) не большое количество информации с сайта Etherscan в наше приложение через API сайта.
2) Нужно сделать рабочее окно для администратора на сайте. Администратор будет подтверждать или отклонять поступающие заявки с нашего приложения. Заявки будит выстраиваться друг за другом и иметь кнопку подтвердить или отклонить. Работа по Frontend заключается в настройке шаблона.
3) Статистика о посещении приложения пользователями. На сайте в отдельной вкладке требуется
поставить шаблон с графиком для отображения:
-сколько пользователей зарегистрировалось за день, неделю, месяц, год.
-сколько пользователей посетило приложение за день, неделю, месяц, год.
Более подробное ТЗ отправим. Для открытия ТЗ требуется программа Adobe xd, поддержка win 10 или не ниже macOS X v10.12. Если у вас Linux будим пробовать как-то выйти из ситуации.
Заявки фрилансеров
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