Не работают GET POST запросы в приложении apache cordova JS

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Закрыт3 заявки259 просмотров

Если открывать приложение в браузере то все работает, если же делать build через phonegap то на смартфоне не работают GET POST.

Пробовали настраивать конфиг в приложении, указывать заголовки ничего не помогло.

В чем может быть проблема? 

ApacheJavaScript
6 лет назад
kosolapov1985
Александр 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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