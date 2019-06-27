Создать приложение Для Андроид Гуглплей. Далее возможно и для iOS

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Закрыт7 заявок224 просмотра

Добрый день,

Есть сайт: http://24online-kredit.ru/

Он на html. Никакой CMS не испольсуется. Программирования тоже.

Нужно создать аналог для  Андроид Гуглплей или Аппсторе (не разбираюсь особо).

В двух словах: Клиент скачал и пальчиком листает переходит по сайтам И заполняет заявки на получаение кредита. От Вас стоимость и сроки.

Спасибо.

AndroidHTMLiOS
6 лет назад
Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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