Общая цель - приложение сканирует штрих-коды передает его на ПК (windows.) Данные на ПК должны приходить через COM порт (т.е приложение агент которое получает сканированные данные от телефона) Оба ...
Создать приложение Для Андроид Гуглплей. Далее возможно и для iOS
Добрый день,
Есть сайт: http://24online-kredit.ru/
Он на html. Никакой CMS не испольсуется. Программирования тоже.
Нужно создать аналог для Андроид Гуглплей или Аппсторе (не разбираюсь особо).
В двух словах: Клиент скачал и пальчиком листает переходит по сайтам И заполняет заявки на получаение кредита. От Вас стоимость и сроки.
Спасибо.
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