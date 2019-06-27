Создать приложение Для Андроид Гуглплей. Далее возможно и для iOS

Добрый день,

Есть сайт: http://24online-kredit.ru/

Он на html. Никакой CMS не испольсуется. Программирования тоже.

Нужно создать аналог для Андроид Гуглплей или Аппсторе (не разбираюсь особо).

В двух словах: Клиент скачал и пальчиком листает переходит по сайтам И заполняет заявки на получаение кредита. От Вас стоимость и сроки.

Спасибо.