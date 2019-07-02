Сделать 5 копий одного и того же приложения для эмулятора nox

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен3 заявки135 просмотров

Нужно сделать 5 копий приложения, чтобы они работали отдельно друг от друга

6 лет назад
vckvp
Аскар 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vlad5ss
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-1)
6 лет назад
$10
3 дня
Сделал все быстро, буквально за 2 часа. Работой доволен, нареканий никаких.
Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

vlad5ss
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-1)
6 лет назад