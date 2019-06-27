Есть мобильное приложение для Android. Webview для нашего Saas-сервиса (облачная CRM-система), и еще ряд функций, в том числе отправку информации о совершении звонков для обработки из в CRM. Но Гугл не пропускает приложение к публикации ...
Разработка приложения
Добрый день нужно в короткие сроки разработать приложение https://docs.google.com/document/d/1Sf5HT6kkuvKJMTmSBz4YzWHjAsWQ2L7lJsDNadblFSg без бэкэнда, он будет разрабатываться параллельно. Хотелось бы понять стоимость разработки и сроки
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