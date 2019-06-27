Разработка приложения

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Закрыт4 заявки325 просмотров

Добрый день нужно в короткие сроки разработать приложение https://docs.google.com/document/d/1Sf5HT6kkuvKJMTmSBz4YzWHjAsWQ2L7lJsDNadblFSg без бэкэнда, он будет разрабатываться параллельно. Хотелось бы понять стоимость разработки и сроки

6 лет назад
itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров