Есть мобильное приложение для Android. Webview для нашего Saas-сервиса (облачная CRM-система), и еще ряд функций, в том числе отправку информации о совершении звонков для обработки из в CRM. Но Гугл не пропускает приложение к публикации ...
Мобильное приложения для такси
Описание мобильного приложения.
Сервис, подобный такси, для вызова грузовых машин в период переезда/передачи
груза для бизнеса/доставки тяжелых материалов и тд.
Функции:
1) Пользователь авторизуется через телефон и подтверждает код через
смс-сервис. 2) Пользователь может вызвать машину из точки А в точку Б.
Нужна возможность указывать несколько точек при заказе, желательно без
ограничений. Например: Точка А "Павелецкий вокзал", Точка Б "Метро
Домодедово", Точка В "Казанский вокзал" и т.д. 3) Автоподсказки при
заполнении адресов. Пользователь начинает вводить "По" и ему выдаются
подсказки с разными адресами, например "Покровка 1". 4) Возможность
указать адрес на самой карте – “поставить флажок”. Возможность сохранять
адрес НЕ требуется. 5) При заказе пользователь указывает путь, выбирает
грузовую машину (будут разные виды), возможность выбрать дополнительные
услуги (например, 2-4 грузчика), возможность выбрать время заказа,
выбор способа оплаты (наличные и оплата через приложение). В истории
заказа должна храниться информация: маршрут, грузовая машина, водитель,
стоимость поездки, выбранные услуги (если были), дата и время. 6)
Требуется интеграция с Яндекс.Картами для отображения машины в режиме
реального времени на карте. Как в Яндекс.Такси, Такси Везет, Gett, Uber.
7) После назначения машины должна быть возможность связаться с
водителем и оператором. Также должны меняться разные статусы у заказа:
"в поиске", "в пути", "выполнен", "отменен". Они должны приходить
автоматическими push-уведомлениями пользователю. 8) После выполненного
заказа пользователю предлагается оценить заказ по пятибалльной системе
звезд и поле для отзыва. Рейтинг водителя (средняя оценка) виден
пользователю при заказе. 9) Пользователь в личном кабинете может
заполнить: имя, фамилию, телефон, привязать карту для оплаты. 10) Данные
о водителе в личном кабинете: ФИО, марка машины, госномера, телефон,
фото машины, документы на машину, документы на водителя, документы на
ведение деятельности (если есть). И отправлять эти данные на проверку.
11) Работа с push-уведомлениями. Как ручными (автоматически уведомлять
пользователей или водителей о какой-то новости), так и автоматическими
(изменение статуса заказа, назначение заказа для пользователя, выкладка
нового заказа для водителей). 12) Возможно будет несколько городов, но
изначально Московская область. 13) Механизм подбора водителя:
пользователь указывает маршрут и данные о нем – нажимает на поиск машины
– сначала заказ видят ближайшие по радиусу (радиус и время еще не
заданы) и с самым высоким рейтингом – потом видят все – кто первый
захотел, тот и взял заказ. Как в такси “везет” (рутакси). При этом
водителям приходят уведомления о заказе всегда. Ему не надо нажимать
“Начать смену/Активен/Готов к работе” и тд.
Открытые вопросы: 1) Расчет стоимости заказа. Машинное обучение, как в
Яндекс.Такси не требуется. Простой калькулятор, который суммирует
функции (выбор машины + минимальное время заказа + дополнительные
услуги) тоже не требуется. Нужно что-то среднее. Требуется предложение
по расчету простого алгоритма. Возможно, с учетом параметра километража
(считается по перемещениям машины на картах), количества остановок и тд.
2) Регистрация водителей. Водитель регистрируется, заполняет данные в
личном кабинете и отсылает их на проверку. Уведомление должно прийти в
панель администратора и на почту одновременно. Рассматривается 2
решения: -водитель регистрируется лично через приложение (загружает все
нужные документы, подтверждающие деятельность), а администратор панели
допускает водителя к работе или отклоняет. Скорее всего перед этим еще
будет созвон. -возможно, водителю требуется отдельное приложение.
Посмотреть функционал у dostavista,
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $8
Нужно сделать 5 копий приложения, чтобы они работали отдельно друг от другаМобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать Android приложение по курсу валют Все подробности расскажу лично, оставляйте своё портфолио и контакты для связи. Спасибо!Мобильные приложения9 заявокЗакрыт6 лет назад
Полное описание мобильного приложения указано в файле. Что требуется непосредственно от серверной части: Нужен сервер грубо говоря для такси (на самом деле для грузоперевозок во время переездов) ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Создание приложения для маркетплейса задание в приложение Нужно сделать приложение для маркетплейса furniprice ru (IOS, Android). В общем фунционал идентичен furniprice.ru. При выборе исполнителя будет учитываться срок выполнения стоимость и стек технологий. Экраны приложения в приложенном ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать приложение для AppleStore. Сама система уже готова непосредственно на php, а также её мобильная версия. Необходимо сделать под этот сервис мобильное приложение. Суть сервиса примерно - todoist.com. У нас десктоп и мобильная ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработка мобильных приложений- “фантиков” под Android c WebView. Тематики под приложения: Gamdling (Слоты, игровые автоматы) и Dating(Знакомства). Если у вас уже есть готовые наработки (например: слоты, игровые автоматы, либо ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно изменить готовое приложение. (Unity) (Работа не сложная, все заготовки отправим. Нужно их поправить и оформить) -Внедрить готовые наработки кода (отправим) -Изменить Дизайн -Оптимизировать под максимальное число девайсов -Сделать комментарии по ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
[table]ЗадачаЗадача Разработать парсер - серверное приложение, задачеи которого будет получение данных о доступных полетах однои из авиакомпании (парсинг). Источником данных может быть как веб-саит авиакомпании, так и, к примеру, мобильное приложение. Входная точка приложения ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть мобильное приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.cityquest.tourists Написано на Ionic. Работает, но не стабильно - нужно исправить несколько косяков с авторизацией. Сейчас нужен человек, который поможет исправить приложение. Если найдём общий язык - поговорим ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад