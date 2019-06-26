Мобильное приложения для такси

Описание мобильного приложения.

Сервис, подобный такси, для вызова грузовых машин в период переезда/передачи

груза для бизнеса/доставки тяжелых материалов и тд.

Функции:

1) Пользователь авторизуется через телефон и подтверждает код через

смс-сервис. 2) Пользователь может вызвать машину из точки А в точку Б.

Нужна возможность указывать несколько точек при заказе, желательно без

ограничений. Например: Точка А "Павелецкий вокзал", Точка Б "Метро

Домодедово", Точка В "Казанский вокзал" и т.д. 3) Автоподсказки при

заполнении адресов. Пользователь начинает вводить "По" и ему выдаются

подсказки с разными адресами, например "Покровка 1". 4) Возможность

указать адрес на самой карте – “поставить флажок”. Возможность сохранять

адрес НЕ требуется. 5) При заказе пользователь указывает путь, выбирает

грузовую машину (будут разные виды), возможность выбрать дополнительные

услуги (например, 2-4 грузчика), возможность выбрать время заказа,

выбор способа оплаты (наличные и оплата через приложение). В истории

заказа должна храниться информация: маршрут, грузовая машина, водитель,

стоимость поездки, выбранные услуги (если были), дата и время. 6)

Требуется интеграция с Яндекс.Картами для отображения машины в режиме

реального времени на карте. Как в Яндекс.Такси, Такси Везет, Gett, Uber.

7) После назначения машины должна быть возможность связаться с

водителем и оператором. Также должны меняться разные статусы у заказа:

"в поиске", "в пути", "выполнен", "отменен". Они должны приходить

автоматическими push-уведомлениями пользователю. 8) После выполненного

заказа пользователю предлагается оценить заказ по пятибалльной системе

звезд и поле для отзыва. Рейтинг водителя (средняя оценка) виден

пользователю при заказе. 9) Пользователь в личном кабинете может

заполнить: имя, фамилию, телефон, привязать карту для оплаты. 10) Данные

о водителе в личном кабинете: ФИО, марка машины, госномера, телефон,

фото машины, документы на машину, документы на водителя, документы на

ведение деятельности (если есть). И отправлять эти данные на проверку.

11) Работа с push-уведомлениями. Как ручными (автоматически уведомлять

пользователей или водителей о какой-то новости), так и автоматическими

(изменение статуса заказа, назначение заказа для пользователя, выкладка

нового заказа для водителей). 12) Возможно будет несколько городов, но

изначально Московская область. 13) Механизм подбора водителя:

пользователь указывает маршрут и данные о нем – нажимает на поиск машины

– сначала заказ видят ближайшие по радиусу (радиус и время еще не

заданы) и с самым высоким рейтингом – потом видят все – кто первый

захотел, тот и взял заказ. Как в такси “везет” (рутакси). При этом

водителям приходят уведомления о заказе всегда. Ему не надо нажимать

“Начать смену/Активен/Готов к работе” и тд.

Открытые вопросы: 1) Расчет стоимости заказа. Машинное обучение, как в

Яндекс.Такси не требуется. Простой калькулятор, который суммирует

функции (выбор машины + минимальное время заказа + дополнительные

услуги) тоже не требуется. Нужно что-то среднее. Требуется предложение

по расчету простого алгоритма. Возможно, с учетом параметра километража

(считается по перемещениям машины на картах), количества остановок и тд.

2) Регистрация водителей. Водитель регистрируется, заполняет данные в

личном кабинете и отсылает их на проверку. Уведомление должно прийти в

панель администратора и на почту одновременно. Рассматривается 2

решения: -водитель регистрируется лично через приложение (загружает все

нужные документы, подтверждающие деятельность), а администратор панели

допускает водителя к работе или отклоняет. Скорее всего перед этим еще

будет созвон. -возможно, водителю требуется отдельное приложение.

Посмотреть функционал у dostavista,