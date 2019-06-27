Моб приложение на реакт. Блокчейн проект.

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Закрыт1 заявка183 просмотра

Нужна доработка моб приложения блокчейн проекта на реакт, желателен опытный разработчик. 

Интересует доработка кода, по возможности вылизывание UI в идеал.

6 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

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