Сканер штрих-кодов android - COM

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Закрыт4 заявки169 просмотров

Общая цель - приложение сканирует штрих-коды передает его на ПК (windows.)

Данные на ПК должны приходить через COM порт (т.е приложение агент которое получает сканированные данные от телефона)

Оба устройства расположены в одной общей сети (подключены по WIFI)дполагается по WIFI сети) 

Мобильное приложение под Android - которое сканирует qr\2D\pdf417

В приложении под паролем должны быть скрыты настройки указания IP адреса либо имени ПК для указания с каким ПК должно работать приложение в данный момент времени. 

От программы под windows могут поступать обратные сообщения в приложение, (ок, внимание и т.д.) но данный функционал можно будет реализовать во второй версии.

Android
6 лет назад
smiley2
Кирилл 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва

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