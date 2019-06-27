Сканер штрих-кодов android - COM

Общая цель - приложение сканирует штрих-коды передает его на ПК (windows.)

Данные на ПК должны приходить через COM порт (т.е приложение агент которое получает сканированные данные от телефона)

Оба устройства расположены в одной общей сети (подключены по WIFI)дполагается по WIFI сети)

Мобильное приложение под Android - которое сканирует qr\2D\pdf417

В приложении под паролем должны быть скрыты настройки указания IP адреса либо имени ПК для указания с каким ПК должно работать приложение в данный момент времени.

От программы под windows могут поступать обратные сообщения в приложение, (ок, внимание и т.д.) но данный функционал можно будет реализовать во второй версии.