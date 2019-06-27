Мобильное приложение android внести изменения

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Закрыт2 заявки205 просмотров

Ситуация следующая, не выходит на связь наш разработчик, все исходники у него, у нас лишь apk файлы. Приложение начало терять связь с WS сервером. Неизвестно сколько ждать пока он объявится. Можете ли имея на руках apk файл устранить проблему, соответственно не за бесплатно.

Android
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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