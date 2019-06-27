Мобильное приложение android внести изменения

Ситуация следующая, не выходит на связь наш разработчик, все исходники у него, у нас лишь apk файлы. Приложение начало терять связь с WS сервером. Неизвестно сколько ждать пока он объявится. Можете ли имея на руках apk файл устранить проблему, соответственно не за бесплатно.