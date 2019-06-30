Разработать графический модуль к существующему мобильному приложению

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Необходимо разработать графический модуль к мобильному приложению задача модуля построение чертежей комнат для натяжных потолков.

6 лет назад
guest_15618664528615
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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