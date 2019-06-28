Если открывать приложение в браузере то все работает, если же делать build через phonegap то на смартфоне не работают GET POST. Пробовали настраивать конфиг в приложении, указывать заголовки ничего не помогло. В чем ...
Разработчик для адаптации приложения под Apple Watch.
Разработчик для адаптации приложения под Apple Watch. тут т3 https://docs.google.com/document/d/1Des2H3XMZtP5l7yaHRptn910AwCjbr-B3nxncNI-aGM/edit?usp=sharing
Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам
Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам
и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик :
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта
Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!
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