Нужно приложение для просмотра графиков врачей через сотовый, запись пациента на приём и его удаление. Серверная часть уже готова надо сделать только клиентскую для Andriod и iOS. общение идет только через SOAP-сообщения. ...
Android. Сбор iBeacon и телеметрии, отправка на сервер
Нужна служба с минимальной пользовательской мордой, которая в фоновом режиме с максимальным приоритетом собирает ibeacons, акселерометр и пульсометр, пакует в JSON и отправляет на сервер. Если сервер недоступен - упакованные JSON надо хранить до его оживания.
Подробное ТЗ - дам заинтересовавшим при обсуждении. Если имеет опыт с фоновыми службами Android 4.4, 5.1, iBeacon, BLE, JSON, REST, lock task mode (прям вообще хорошо бы) - задача будет понятной.
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