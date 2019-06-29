Android. Сбор iBeacon и телеметрии, отправка на сервер

Нужна служба с минимальной пользовательской мордой, которая в фоновом режиме с максимальным приоритетом собирает ibeacons, акселерометр и пульсометр, пакует в JSON и отправляет на сервер. Если сервер недоступен - упакованные JSON надо хранить до его оживания.

Подробное ТЗ - дам заинтересовавшим при обсуждении. Если имеет опыт с фоновыми службами Android 4.4, 5.1, iBeacon, BLE, JSON, REST, lock task mode (прям вообще хорошо бы) - задача будет понятной.