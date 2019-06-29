Android. Сбор iBeacon и телеметрии, отправка на сервер

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Нужна служба с минимальной пользовательской мордой, которая в фоновом режиме с максимальным приоритетом собирает ibeacons, акселерометр и пульсометр, пакует в JSON и отправляет на сервер. Если сервер недоступен - упакованные JSON надо хранить до его оживания.

Подробное ТЗ - дам заинтересовавшим при обсуждении. Если имеет опыт с фоновыми службами Android 4.4, 5.1, iBeacon, BLE, JSON, REST, lock task mode (прям вообще хорошо бы) - задача будет понятной.

Android
6 лет назад
IgorDv
Игорь 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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