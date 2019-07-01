IOS swift разработка приложения

$310
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки165 просмотров

О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Серверная часть API готова. Нужен разработчик для продолжения разработки. 

Требуется выполнить. 

1) Изменить запуск приложения. Восстановление контроллеров представлений во время запуска. 

2) Tutorial. При запуске приложения добавить обучение (как пользоваться приложением). Дизайн готов. 

3) Функционал дающий возможность скрывать лайки но фото. 

4) В окне настройки приложения добавить окно для отправки заявок на наш сайт. 

Более подробное ТЗ отправим. Для открытия ТЗ требуется программа Adobe xd, поддержка win 10 или не ниже macOS X v10.12.

iOSmacOSSwift
6 лет назад
CofonovAI
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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