Нужно приложение для просмотра графиков врачей через сотовый, запись пациента на приём и его удаление. Серверная часть уже готова надо сделать только клиентскую для Andriod и iOS. общение идет только через SOAP-сообщения. ...
IOS swift разработка приложения
О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Серверная часть API готова. Нужен разработчик для продолжения разработки.
Требуется выполнить.
1) Изменить запуск приложения. Восстановление контроллеров представлений во время запуска.
2) Tutorial. При запуске приложения добавить обучение (как пользоваться приложением). Дизайн готов.
3) Функционал дающий возможность скрывать лайки но фото.
4) В окне настройки приложения добавить окно для отправки заявок на наш сайт.
Более подробное ТЗ отправим. Для открытия ТЗ требуется программа Adobe xd, поддержка win 10 или не ниже macOS X v10.12.
Заявки фрилансеров
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