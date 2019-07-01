Нужно приложение для просмотра графиков врачей через сотовый, запись пациента на приём и его удаление. Серверная часть уже готова надо сделать только клиентскую для Andriod и iOS. общение идет только через SOAP-сообщения. ...
Разработка приложения для турагентства
Требуется разработка мобильного приложения для Android и IOS.
Основной акцент сделать на похожеть на сайт https://moihottur.ru
Принимаю предложения по срокам и бюджету.
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