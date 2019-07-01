Разработка приложения для турагентства

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  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок192 просмотра

Требуется разработка мобильного приложения для Android и IOS.

Основной акцент сделать на похожеть на сайт https://moihottur.ru

Принимаю предложения по срокам и бюджету.

AndroidiOS
6 лет назад
rotoff89
Артем 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров