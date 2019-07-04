Разработка API. Backend, Python flask №4

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок144 просмотра

О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Написана серверная часть API, на языке Python, flask.

Нужен с опытом разработки серверной части для мобильных приложений

Требуется выполнить:

1) Методы для вывода и отображения пользователей в ленту популярных аккаунтов.

2) Метод отображения пользователей при поиске в поисковой строке.

3) Хранение текстовой информации в аккаунте пользователя.

4) Принятие запроса на блокировку пользователя. 

Более подробное ТЗ отправим. Для открытия ТЗ требуется программа Adobe xd, поддержка win 10 или не ниже macOS X v10.12. Если у вас Linux будим пробовать как-то выйти из ситуации.

FlaskiOSLinuxmacOSPython
6 лет назад
CofonovAI
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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