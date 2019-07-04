Разработка API. Backend, Python flask №4

О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Написана серверная часть API, на языке Python, flask.

Нужен с опытом разработки серверной части для мобильных приложений

Требуется выполнить:

1) Методы для вывода и отображения пользователей в ленту популярных аккаунтов.

2) Метод отображения пользователей при поиске в поисковой строке.

3) Хранение текстовой информации в аккаунте пользователя.

4) Принятие запроса на блокировку пользователя.

Более подробное ТЗ отправим. Для открытия ТЗ требуется программа Adobe xd, поддержка win 10 или не ниже macOS X v10.12. Если у вас Linux будим пробовать как-то выйти из ситуации.