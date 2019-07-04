Фронтэнд разработчик

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок201 просмотр

Требуется: разработать юзер интерфейс для финтех проекта.  

Проект: финтех блокчейн проект из US

Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую)

Уровень: middle и выше.

Оплата: $2,5K+ (оплата в ETH/USDT по курсу в момент выплат)

Обязательное условие - английский не ниже среднего (тимлид не говорит по русски)

Ключевые слова: #java, #pyton, #JavaScript, #ReactNative, #Xcode

Требумые навыки 

Глубокое понимание объектно-ориентированного программирования и опыт работы с JavaScript и TypeScript

Твердое понимание структур данных, алгоритмов и сложности

Твердое понимание и опыт работы с веб-технологиями, такими как CSS, HTML5 и React и React Native

Знакомство с технологиями разработки мобильных приложений в IOS и Android. XCode и Android Studio

Опыт в тестировании JavaScript

AndroidCSSHTMLiOSJavaJavaScriptReact NativeTypeScript
6 лет назад
ivansologub
Иван 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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