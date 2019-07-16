Пасер ссылок с Google Play

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок265 просмотров

Нужен парсер, который будет выводить ссылки всех платных игр и приложений с Google Play начиная с самых новых.

Необходимо реализовать так, чтобы по нажатию кнопки список пополнялся свежими играми.

6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$50
2 дня
Оперативно и качественно! Рекомендую работать с Евгением.
Все как всегда хорошо, работаем не первый раз!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
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