Ищу разработчика на проект по типу https://uremont.com Все действия в ЛК происходят без перезагрузок страниц, все в реальном времени. Например, пользователь отправил заявку - она сразу у сервиса в лк отобразилась. Верстка готова. ...
Пасер ссылок с Google Play
Нужен парсер, который будет выводить ссылки всех платных игр и приложений с Google Play начиная с самых новых.
Необходимо реализовать так, чтобы по нажатию кнопки список пополнялся свежими играми.
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