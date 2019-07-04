Нужен веб-программист с хорошим знанием и навыком работ с движками и с языками PHP, MySQL, JavaScript, HTML и CSS Для доработки функционала сайта объявлений.
Скрипт мини-опроса для сайта
Требуется написать скрипт мини-опроса для сайта. Необходимый функционал:
1. Несколько шагов с вопросами (3-5)
2. Наличие шкалы прогресса (в % от общего количества вопросов)
3. Заполнение контактных данных на последнем шаге.
4. Отправка всей полученной информации на почту.
Визуализация на скрине.
Прошу указывать цену и сроки.
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