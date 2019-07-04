Скрипт мини-опроса для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок192 просмотра

Требуется написать скрипт мини-опроса для сайта. Необходимый функционал:

1. Несколько шагов с вопросами (3-5)

2. Наличие шкалы прогресса (в % от общего количества вопросов)

3. Заполнение контактных данных на последнем шаге.

4. Отправка всей полученной информации на почту.

Визуализация на скрине.

Прошу указывать цену и сроки.

6 лет назад
vdesyatke23
Сергей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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