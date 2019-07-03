Плагин на JavaScript/html/css

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки143 просмотра

Здравствуйте! Нужно усовершенствовать плагин , добавить функционал, улучшить - таймлайн с отображением предметов/дедлайнов и мануальных тасков. Dummy object, данные локально. Нужно добавить таблицу , где хранятся все эти данные. Фильтрации, сортировку, подсвечивание. 

CSSHTMLJavaScript
6 лет назад
guest_15622210667887
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров