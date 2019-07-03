Спарсить товары

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок162 просмотра

Необходимо спарсить товары с одного онлайн магазина в другой на wordpress.

Ориентировчно товаров 250 шт.

WordPress
6 лет назад
mixfightpride
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров