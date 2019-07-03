Натяжка на Битрикс сверстанных макетов

Сейчас нужно сделать раздел Запчасти

эти стр надо натянуть. верстка

http://arsenal.denir.ru/service-package.php (http://arsenal.denir.ru/service-package.php)

http://arsenal.denir.ru/repair-kit.php (http://arsenal.denir.ru/repair-kit.php)

Причем часть блоков уже реализовано на сайте в другом разделе и их- просто оттуда взять. Отсюда

https://zif.su/service/vozmozhnye-neispravnosti-i-metody-ikh-ustraneniya/ (https://zif.su/service/vozmozhnye-neispravnosti-i-metody-ikh-ustraneniya/)

https://zif.su/service/poluchit-rasshirennuyu-garantiyu/ (https://zif.su/service/poluchit-rasshirennuyu-garantiyu/)

Описание раздела Запчасти

Раздел Запчасти содержит страницы

Ремкомплекты – http://arsenal.denir.ru/repair-kit.php (http://arsenal.denir.ru/repair-kit.php)

Отдельные запчасти – этой стр пока нет. ее просто скрываем из меню

Сервисные пакеты -http://arsenal.denir.ru/service-package.php (http://arsenal.denir.ru/service-package.php)

Вертикальное меню раздела Запчасти визуально имеет вид SSMaker.ru/62412e6a/ (https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2FSSMaker.ru%2F62412e6a%2F), но пункты такие: Ремкомплекты, Отдельные запчасти, Сервисные пакеты SSMaker.ru/e7546d90/ (https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2FSSMaker.ru%2Fe7546d90%2F) Таке меню уже реализовано на страницах раздела Сервис https://zif.su/service/poluchit-rasshirennuyu-garantiyu/(https://zif.su/service/poluchit-rasshirennuyu-garantiyu/), можно его дублировать

Общая страница раздела аналогична странице Сервис https://zif.su/service/ (https://zif.su/service/) и содержит анонсы страниц, входящих в раздел..

Полное описание блоков см в бэклоге https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyGK-CK_93KUi9vJDcKxD24gbGBPPQQofgkKApLTZ5M/edit#gid=663403370 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyGK-CK_93KUi9vJDcKxD24gbGBPPQQofgkKApLTZ5M/edit#gid=663403370)

сайт zif.su