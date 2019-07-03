Некорректно работает скрипт анимации сайта в браузере Internet Explorer
Натяжка на Битрикс сверстанных макетов
Сейчас нужно сделать раздел Запчасти
эти стр надо натянуть. верстка
http://arsenal.denir.ru/service-package.php (http://arsenal.denir.ru/service-package.php)
http://arsenal.denir.ru/repair-kit.php (http://arsenal.denir.ru/repair-kit.php)
Причем часть блоков уже реализовано на сайте в другом разделе и их- просто оттуда взять. Отсюда
https://zif.su/service/vozmozhnye-neispravnosti-i-metody-ikh-ustraneniya/ (https://zif.su/service/vozmozhnye-neispravnosti-i-metody-ikh-ustraneniya/)
https://zif.su/service/poluchit-rasshirennuyu-garantiyu/ (https://zif.su/service/poluchit-rasshirennuyu-garantiyu/)
Описание раздела Запчасти
Раздел Запчасти содержит страницы
Ремкомплекты – http://arsenal.denir.ru/repair-kit.php (http://arsenal.denir.ru/repair-kit.php)
Отдельные запчасти – этой стр пока нет. ее просто скрываем из меню
Сервисные пакеты -http://arsenal.denir.ru/service-package.php (http://arsenal.denir.ru/service-package.php)
Вертикальное меню раздела Запчасти визуально имеет вид SSMaker.ru/62412e6a/ (https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2FSSMaker.ru%2F62412e6a%2F), но пункты такие: Ремкомплекты, Отдельные запчасти, Сервисные пакеты SSMaker.ru/e7546d90/ (https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2FSSMaker.ru%2Fe7546d90%2F) Таке меню уже реализовано на страницах раздела Сервис https://zif.su/service/poluchit-rasshirennuyu-garantiyu/(https://zif.su/service/poluchit-rasshirennuyu-garantiyu/), можно его дублировать
Общая страница раздела аналогична странице Сервис https://zif.su/service/ (https://zif.su/service/) и содержит анонсы страниц, входящих в раздел..
Полное описание блоков см в бэклоге https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyGK-CK_93KUi9vJDcKxD24gbGBPPQQofgkKApLTZ5M/edit#gid=663403370 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyGK-CK_93KUi9vJDcKxD24gbGBPPQQofgkKApLTZ5M/edit#gid=663403370)
сайт zif.su
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