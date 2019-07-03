Спец по Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки103 просмотра

Есть задачи по сайту на Webasyst (Shop script).

На данный момент актуальны три:

- нужно починить работу слайдера

- вместо отдельных страниц со входом и регистрацией нужно сделать всплывающие окна с данными формами

- повышение скорости загрузки мобильной версии

Если невозможно хотя бы примерно оценить данные задачи, напишите пожалуйста хотя бы стоимость часа работы.

Webasyst
6 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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