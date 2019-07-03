Некорректно работает скрипт анимации сайта в браузере Internet Explorer
Спец по Webasyst
Есть задачи по сайту на Webasyst (Shop script).
На данный момент актуальны три:
- нужно починить работу слайдера
- вместо отдельных страниц со входом и регистрацией нужно сделать всплывающие окна с данными формами
- повышение скорости загрузки мобильной версии
Если невозможно хотя бы примерно оценить данные задачи, напишите пожалуйста хотя бы стоимость часа работы.
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