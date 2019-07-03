Редактирование интернет-магазина

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Закрыт3 заявки122 просмотра

интернет-магазин profildoorz  

тз:  

1 – добавить в меню 5 новых разделов (5 новых страниц)  

2- настроить формы захвата на определенную почту  

3- в карточке товара добавить две кнопки с формами захвата  «Вызвать замерщика» «Узнать цену»  

4- Внести текстовые правки на некоторых страницах  

5- добавить форму обратной связи «НАПИСАТЬ ДИРЕКТОРУ»  

6- настроить загрузку цен из прайс-листа 

6 лет назад
valovvlad
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров